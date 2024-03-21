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BBC

تايوان: سجلنا اختراق 32 طائرة صينية لمجالنا الجوي خلال 24 ساعة

10:49 ص الخميس 21 مارس 2024

وزارة الدفاع التايوانية

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تايبيه - (د ب ا)

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الخميس أنها سجلت اختراق 32 طائرة عسكرية صينية لمجالها الجوي خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة إن من بين الطائرات التي تم رصدها، 20 منها تجاوزت خط الوسط لمضيق تايوان، ودخلت جنوب غرب وجنوب شرق وشرق المجال الجوي.

وأضافت الوزارة أنها رصدت أيضا خمس سفن.

وأشارت الوزارة إلى أن تايوان كلفت طائرة دورية جوية قتالية وسفن نابعة للبحرية وأنظمة صواريخ أرضية للرد على هذه الأنشطة.

ويشار إلى أن تايوان عادة ما ترصد أنشطة مماثلة للقوات الصينية. وجاءت الاختراقات الصينية القياسية لهذا العام التي بلغت 33 عقب أن أجرت تايوان انتخاباتها الديمقراطية التشريعية في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتحظى تايوان بحكومة مستقلة منذ 1949، ولكن الصين تعتبرها جزءا من أراضيها.

وزارة الدفاع التايوانية تايبيه طائرة صينية

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