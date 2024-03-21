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BBC

"خانتهم دولتهم".. المعارضة الإسرائيلية: يجب التركيز على صفقة لإعادة الأسرى

10:47 ص الخميس 21 مارس 2024

يائير لابيد

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نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قوله: نطلب الذهاب إلى صفقة فورية لإعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأضاف لابيد، أن القضاء على حماس وكتائبها في رفح سيكون متاحا الآن ولاحقا، لكن الأهم هو إنهاء مأساة الأسرى الإسرائيلين وعائلاتهم.

وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، أنه يجب دخول رفح بشكل لا يحول دون التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.

ولفت لابيد، إلى أن إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام كتلة الحزب الجمهوري بالكونجرس، تدخل سافر في الانتخابات قد يعمق الأزمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضح أنه يجب يجب التركيز على صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين الذين خانتهم دولتهم، مضيفًا أنه يجب على بلاده أن تدفع ثمنا مؤلما من أجل صفقة لإعادة الأسرى.

وشدد أن حكومة نتنياهو سيئة لشعب إسرائيل ولفكرة أننا شعب واحد ولا يجب على عاقل البقاء في حكومته

وأشار إلى أنه يجب أن تكون لدى إسرائيل حكومة جيدة تواجه ربما أكبر أزمة سياسية خارجية في تاريخ إسرائيل.

يائير لابيد المعارضة الإسرائيلية صفقة إعادة الأسرى بنيامين نتنياهو

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