زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب طوكيو ولا تحذيرات من تسونامي

طوكيو - (د ب ا)

قالت السلطات اليابانية إن زلزالا بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر ضرب مناطق بالقرب من طوكيو اليوم الخميس، ولكن لم تصدر تحذيرات من وقوع تسونامي، كما لم ترد تقارير فورية حول وقوع خسائر بشرية.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن وكالة الأرصاد اليابانية قالت إن الزلزال وقع نحو الساعة التاسعة وثمان دقائق صباحا بالتوقيت المحلي، بالقرب من مقاطعة إباراكي في شرق اليابان على عمق نحو 46 كيلومترا.

وقد أدى الزلزال لتوقف حركة قطار الطلقة الذي يربط طوكيو ومدن ناجانو نيجاتا بوسط اليابان.