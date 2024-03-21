وزير الحرب الإسرائيلي يحضر مأدبة إفطار في النقب (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو لوزير الحرب الإسرائيلي "بيني غانتس" رفقة المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، وهما يحضران مأدبة إفطار رمضانية في النقب، بجانب ضباط من الجيش الإسرائيلي وعضو كنيست.

واستضافت المأدبة عائلة الزيادنة التي جرى أسر 4 من أفرادها من قبل كتائب القسام يوم 7 أكتوبر، قبل أن تفرج عن اثنين منهم خلال صفقة التبادل في شهر نوفمبر الماضي.

وانتقد كثيرون إقامة المأدبة واعتبر بعضهم أنها محاولة لاستفزاز المقاومة وأهل غزة والعرب.

يذكر أن ممثلا عن عائلة الزيادنة حضر جلسة لمجلس الأمن بهدف دعم جهود إسرائيل في استمرار الحرب على غزة.