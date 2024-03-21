بلينكن يؤكد التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة قريبا
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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن تدرس بدائل التعامل مع حركة حماس"، مضيفاً "حماس تسببت بقدر كبير من المعاناة والموت للفلسطينيين".
وعبر الوزير الأميركي عن تفاءل واشنطن بالتوصل إلى صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، مؤكداً قرب التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه سيناقش خلال جولته الحالية إلى الشرق الأوسط الحكم في غزة بعد الحرب.
يذكر أن بلينكن وصل إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، في مستهل جولة بالشرق الأوسط لبحث الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة في حرب غزة وسط توتر متزايد في علاقة واشنطن بحليفتها إسرائيل.
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