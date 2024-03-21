بلينكن: متفائلون بالتوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحماس قريبا

القاهرة- مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد بناء ميناء بغزة لإدخال المساعدات خلال أسابيع للقطاع المحاصر.

وتابع بلينكن في حديثه للعربية أثناء زيارته للملكة العربية السعودية، أن الممر البحري لا يشكل بديلا لإدخال المساعدات برا إلى قطاع غزة.

وأكد بلينكن، أن الولايات المتحدة متفائلة بالتوصل إلى صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس خلال فترة قريبة.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم أي عملية برية إسرائيلية واسعة في رفح.

ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة إسرائيل الجمعة، وسط تصاعد الخلافات بين واشنطن وحكومة بنيامين نتنياهو بشأن حرب غزة.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء عن الزيارة إن "بلينكن سيناقش مع حكومة إسرائيل وقيادتها المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح الأسرى لدى حماس".