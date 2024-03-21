الاحتلال يستهدف فلسطينيين اثنين بطائرة مسيرة في مخيم نور شمس بالضفة الغربية

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، استهداف اثنين من الفلسطينيين بطائرة مسيرة في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم في الضفة الغربية.

جاء ذلك، بعدما قصف الطيران المسيّر الإسرائيلي موقعا في مخيم نور شمس، وفق ما أفاد به التلفزيون الفلسطيني اليوم الأربعاء.

وأشار التلفزيون إلى وقوع إصابات في المكان، الذي قال إنه حارة تسمى الجورة في المخيم.

كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم بعدة آليات الليلة وفرضت طوقا مشددا عليه "وتمركزت في منطقة جبل النصر وجبل الصالحين ومدخله الشرقي ونشرت القنّاصة في محيطه، وأعلنت المخيم منطقة عسكرية مغلقة يمنع الخروج منه والدخول إليه".

وأشارت أيضا إلى أن الاحتلال اقتحم منازل مواطنين في جبل الصالحين وفتشتها وأخضعوا سكانها للاستجواب.

وبحسب الوكالة الفلسطينية، فقد تزامن هذا مع اقتحام واسع للمدينة من مدخليها الغربي والجنوبي "تجاوز أكثر من 50 آلية وجرافات ثقيلة، جابت شوارع المدينة الرئيسية".