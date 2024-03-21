إعلان

BBC

الاحتلال يستهدف فلسطينيين اثنين بطائرة مسيرة في مخيم نور شمس بالضفة الغربية

01:25 ص الخميس 21 مارس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، استهداف اثنين من الفلسطينيين بطائرة مسيرة في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم في الضفة الغربية.

جاء ذلك، بعدما قصف الطيران المسيّر الإسرائيلي موقعا في مخيم نور شمس، وفق ما أفاد به التلفزيون الفلسطيني اليوم الأربعاء.

وأشار التلفزيون إلى وقوع إصابات في المكان، الذي قال إنه حارة تسمى الجورة في المخيم.

كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم بعدة آليات الليلة وفرضت طوقا مشددا عليه "وتمركزت في منطقة جبل النصر وجبل الصالحين ومدخله الشرقي ونشرت القنّاصة في محيطه، وأعلنت المخيم منطقة عسكرية مغلقة يمنع الخروج منه والدخول إليه".

وأشارت أيضا إلى أن الاحتلال اقتحم منازل مواطنين في جبل الصالحين وفتشتها وأخضعوا سكانها للاستجواب.

وبحسب الوكالة الفلسطينية، فقد تزامن هذا مع اقتحام واسع للمدينة من مدخليها الغربي والجنوبي "تجاوز أكثر من 50 آلية وجرافات ثقيلة، جابت شوارع المدينة الرئيسية".

جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرة مسيرة مخيم نور شمس الضفة الغربية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بلينكن: متفائلون بالتوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحماس قريبا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

وفاة والدة الفنانة رانيا فريد شوقي
* رياح الخماسين وانتشار هذه الأمراض.. "الأرصاد": تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة - فيديو
هل موسيقى "العتاولة" مقتبسة من مسلسل إسرائيلي؟ ناقد موسيقي يجيب