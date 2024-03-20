البحرية الفرنسية تضبط كوكايين في خليج غينيا بقيمة 755 مليون دولار

باريس - (د ب أ)

ضبطت البحرية الفرنسية 10.7 طن متري من الكوكايين في خليج غينيا، وهي أكبر عملية اعتراض للتجارة غير المشروعة قبالة ساحل غرب أفريقيا.

وذكر بيان البحرية اليوم الأربعاء أن عملية الضبط تمت يوم 14 مارس الجاري. وقدر البيان قيمة الكوكايين بـ 695 مليون يورو (755 مليون دولار)، ولم يحدد البيان في مياه أي دولة تم اعتراض السفينة، وشاركت وكالات مكافحة التهريب الفرنسية مع وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية في عملية الضبط.

وتعد هذه أكبر كمية كوكايين يتم ضبطها، حيث تم في السابق ضبط 9.6 طن في كيب فيردي عام 2019.

يذكر أن منطقة غرب أفريقيا تعتبر منذ فترة طويلة طريق عبور للكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا، ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قوله إن ضبط الكمية الكبيرة من الكوكايين في المنطقة ربما يرجع إلى زيادة الطلب في أوروبا وبحث المهربين عن طرق جديدة لممارسة نشاطهم.