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BBC

البحرية الفرنسية تضبط كوكايين في خليج غينيا بقيمة 755 مليون دولار

11:10 م الأربعاء 20 مارس 2024

ارشيفية ضبط كوكايين

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باريس - (د ب أ)

ضبطت البحرية الفرنسية 10.7 طن متري من الكوكايين في خليج غينيا، وهي أكبر عملية اعتراض للتجارة غير المشروعة قبالة ساحل غرب أفريقيا.

وذكر بيان البحرية اليوم الأربعاء أن عملية الضبط تمت يوم 14 مارس الجاري. وقدر البيان قيمة الكوكايين بـ 695 مليون يورو (755 مليون دولار)، ولم يحدد البيان في مياه أي دولة تم اعتراض السفينة، وشاركت وكالات مكافحة التهريب الفرنسية مع وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية في عملية الضبط.

وتعد هذه أكبر كمية كوكايين يتم ضبطها، حيث تم في السابق ضبط 9.6 طن في كيب فيردي عام 2019.

يذكر أن منطقة غرب أفريقيا تعتبر منذ فترة طويلة طريق عبور للكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا، ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قوله إن ضبط الكمية الكبيرة من الكوكايين في المنطقة ربما يرجع إلى زيادة الطلب في أوروبا وبحث المهربين عن طرق جديدة لممارسة نشاطهم.

البحرية الفرنسية ضبط كوكايين خليج غينيا

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