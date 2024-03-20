واشنطن: بلينكن بحث مع نظيره السعودي الحاجة الملحة لحماية المدنيين بغزة

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظيره السعودي الحاجة الملحة لحماية المدنيين في غزة وزيادة المساعدة الإنسانية للمحتاجين فورا.

وأشار ميلر إلى أن بلينكن شدد على أهمية التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن الصراع في غزة والتحضير لمرحلة ما بعد الحرب.

وأوضح ميلر أن بلينكن أكد التزام واشنطن بتحقيق السلام المستدام عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل.

سبق وأن قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، إن وزراء خارجية عرب يجتمعون بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة غدا الخميس.

كما قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأربعاء، إنهم لا يتوقعون أن تسفر زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة عن اختراقات كبيرة.

وأعرب المسؤولون الأمريكيون، عن أملهم في أن تدفع زيارة بلينكن المباحثات للأمام بعدما استهلكت تركيزه لعدة أشهر.