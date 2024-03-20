بريطانيا: الحوادث الأمنية البحرية زادت بنسبة 475% منذ بدء هجمات الحوثيين

لندن - (د ب أ)

أظهرت بيانات في بريطانيا زيادة في الحوادث الأمنية البحرية بالبحر الأحمر وخليج عدن بنسبة 475% منذ بدء هجمات جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية على السفن التجارية.

وقال الليفتنانت كوماندر جو بلاك، من هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية لوكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، اليوم الأربعاء، إنه بدلا من حادث واحد كل أسبوعين أو ثلاثة بسبب القرصنة، هناك حاليا 6 إلى 7 حوادث يوميا.

ووصف بلاك الوضع منذ 18 نوفمبر بأنه "تطور غير مسبوق".

وشهدت المنطقة هدوء نسبيا بعد فترة ذروة في أعمال القرصنة بين عامي 2008 و2012، حتى بدأت جماعة الحوثي مهاجمة السفن في خليج عدن وجنوبي البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وغرقت إحدى السفن إثر الهجمات ولقي عدة أفراد من طاقمها حتفهم.

وأضاف بلاك: "إنه وضع خطير للغاية هناك"، ولم تكن الهجمات متوقعة وكانت "تهديدات مركبة وغير معتادة تتضمن صواريخ وطائرات مسيرة وقوارب صغيرة".

ويهاجم الحوثيون السفن ذات الصلة بإسرائيل ردا على الهجوم على قطاع غزة.