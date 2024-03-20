جالانت يناقش في واشنطن وصول شحنات أسلحة أمريكية لإسرائيل

تل أبيب - (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري، اليوم الأربعاء، أن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت سوف يتوجه الى الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل.

وأشار التقرير، الذي أوردته الاذاعة العامة الإسرائيلية "كان" إلى أنه من المتوقع أن يجرى جالانت مناقشات بشأن وصول شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.

وأضاف التقرير، الذي أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل "، أن مسؤولين أمنيين حذروا القادة السياسيين الإسرائيليين من أن الجيش في حاجة إلى أسلحة لم يتم تحديدها ليكون جاهزا للقتال في رفح وعلى طول الحدود الشمالية مع لبنان.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد مرارا على القيام بعملية عسكرية برية في مدينة رفح، حيث زعم أنه لا يرى سبيلا للقضاء على حماس عسكريا دون تدمير كتائبها المتبقية في المدينة.

وصدرت تحذيرات إقليمية ودولية من التداعيات الكارثية لشن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح المكتظة بالنازحين من مناطق أخرى في قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية.