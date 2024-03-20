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BBC

جالانت يناقش في واشنطن وصول شحنات أسلحة أمريكية لإسرائيل

10:08 م الأربعاء 20 مارس 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

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تل أبيب - (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري، اليوم الأربعاء، أن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت سوف يتوجه الى الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل.

وأشار التقرير، الذي أوردته الاذاعة العامة الإسرائيلية "كان" إلى أنه من المتوقع أن يجرى جالانت مناقشات بشأن وصول شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.

وأضاف التقرير، الذي أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل "، أن مسؤولين أمنيين حذروا القادة السياسيين الإسرائيليين من أن الجيش في حاجة إلى أسلحة لم يتم تحديدها ليكون جاهزا للقتال في رفح وعلى طول الحدود الشمالية مع لبنان.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد مرارا على القيام بعملية عسكرية برية في مدينة رفح، حيث زعم أنه لا يرى سبيلا للقضاء على حماس عسكريا دون تدمير كتائبها المتبقية في المدينة.

وصدرت تحذيرات إقليمية ودولية من التداعيات الكارثية لشن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح المكتظة بالنازحين من مناطق أخرى في قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية.

يوآف جالانت واشنطن شحنات أسلحة أمريكية إسرائيل

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