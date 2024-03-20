متحدث الاحتلال: إذا أرادت حماس تجنب عملية رفح فعليها الاستسلام

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، إن الجيش سيواصل استهداف قادة حماس، زاعما أن هناك مناطق آمنة في قطاع غزة

وأشار أدرعي في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، إلى أن توقيت إطلاق عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة تقرره إسرائيل.

وادّعى أدرعي أن تفكيك حركة حماس هو هدف الاحتلال الإسرائيلي الرئيسي في هذه الحرب، مضيفا "لا توجد خطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة".

وأوضح أدرعي أنه في حال أرادت حماس أن تتجنب عملية رفح فعليها الاستسلام وإطلاق سراح الأسرى