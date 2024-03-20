إعلان

BBC

متحدث الاحتلال: إذا أرادت حماس تجنب عملية رفح فعليها الاستسلام

09:14 م الأربعاء 20 مارس 2024

أفيخاي أدرعي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، إن الجيش سيواصل استهداف قادة حماس، زاعما أن هناك مناطق آمنة في قطاع غزة

وأشار أدرعي في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، إلى أن توقيت إطلاق عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة تقرره إسرائيل.

وادّعى أدرعي أن تفكيك حركة حماس هو هدف الاحتلال الإسرائيلي الرئيسي في هذه الحرب، مضيفا "لا توجد خطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة".

وأوضح أدرعي أنه في حال أرادت حماس أن تتجنب عملية رفح فعليها الاستسلام وإطلاق سراح الأسرى

أفيخاي أدرعي الاستسلام لتجنب عملية رفح حماس طوفان الأقصى حرب غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قادة حماس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأونروا: قريبًا سيصبح الحصار والجوع والأمراض القاتل الرئيسي في غزة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة
بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأربعاء بحلول تعاملات المساء؟
دولار الشراء في البنوك تحت 47 جنيها لأول مرة منذ التعويم
تدخل أمني سريع.. تفاصيل واقعة "أسد التجمع" وتحديد صاحبه (ما حدث حتى الآن)
بعد الأمطار والثلوج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة
هل موسيقى "العتاولة" مقتبسة من مسلسل إسرائيلي؟ ناقد موسيقي يجيب
"فيه حاجة غلط".. مجدي الجلاد يُعلق على أسعار السلع ويوجه رسالة للحكومة (فيديو)