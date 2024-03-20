نيويورك تايمز: الاتحاد الأوروبي اشترط لتمويل الأونروا مراجعة خبرائه حساباتها وعمل إدارتها



مصراوي

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مصادر، اليوم الأربعاء، إن وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سيكون ضمن مشروع قانون الإنفاق الذي يتفاوض عليه المشرعون الأمريكيون.

وأشار المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، إلى أنه يخشى أن يؤدي وقف تمويل الوكالة إلى آثار عميقة على خدماتها بغزة لا سيما التعليم.

بينما أوضحت وثائق اطلعت عليها "نيويورك تايمز"، أن الاتحاد الأوروبي اشترط لتمويل الأونروا مراجعة خبرائه حساباتها وعمل إدارتها.

وكشفت الصحيفة الأمريكية وفق ما ورد في الوثائق، أن الأونروا وافقت على تسليم قائمة بموظفيها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي كل 3 أشهر.