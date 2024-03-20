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BBC

إعلام حوثي: قصف أمريكي بريطاني استهدف منطقة "الكثيب" غربي مدينة الحديدة

07:53 م الأربعاء 20 مارس 2024

اليمن

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وكالات

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم الأربعاء، إن قصفا أمريكيا بريطانيا استهدف منطقة "الكثيب" غربي مدينة الحديدة.

وكانت القوات المسلحة الأمريكية قالت إنها نفذت ضربات تندرج ضمن الدفاع عن النفس ضد طائرات مسيرة وصواريخ وحاويات تخزين أسلحة في مناطق اليمن التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران أمس الأول الاثنين.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها "اشتبكت بنجاح ودمرت سبعة صواريخ مضادة للسفن وثلاث طائرات مسيرة وثلاث حاويات لتخزين الأسلحة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن دفاعا عن النفس".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وتعهدت الجماعة المسلحة بمهاجمة السفن في البحر الأحمر المرتبطة بإسرائيل. ويقول الحوثيون إنهم يريدون فرض حد للهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أعقبت هجمات حركة حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر.

وبسبب الهجمات الحوثية المستمرة، تتفادى شركات شحن كبرى أقصر مسار بحري بين آسيا وأوروبا على نحو متزايد، وتبحر حول رأس الرجاء الصالح.

وشنت عدة دول غربية، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، عمليات لحماية السفن في المنطقة ردا على هجمات الحوثيين.

الحوثيون اليمن الحديدة الكثيب الهجمات الأمريكية البريطانية

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