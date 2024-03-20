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BBC

إعلام عبري: تعليمات لوفد التفاوض برفض وقف إطلاق النار ضمن صفقة التبادل

07:24 م الأربعاء 20 مارس 2024

مجلس الحرب الإسرائيلي

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قالت القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن مصادر، اليوم الأربعاء، إن هناك تعليمات لوفد التفاوض الإسرائيلي بعدم الموافقة على وقف إطلاق نار ضمن صفقة تبادل الأسرى.
وأمس الأول الاثنين، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منح وفد التفاوض تفويضا أقل بكثير مما طلبه القادة الأمنيون.

وأوضح المسؤولون أن نتنياهو وضع خطوطا حمراء أكثر صرامة بشأن قائمة الأسرى الفلسطينيين بالصفقة، مؤكدين أن نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت يمكنهما اتخاذ قرار بشأن الصفقة دون موافقة مجلس الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 13 العبري نقلا عن مصادر مطلعة، إن هناك خلافات بين مسؤول ملف الأسرى بجيش الاحتلال الإسرائيلي ووزراء بالحكومة لمطالبته بتوسيع صلاحيات وفد التفاوض.

وأوضحت المصادر أن مسؤول ملف الأسرى بالجيش يقول إن القيادة السياسية قلّصت بشكل مفرط صلاحيات الوفد.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤول ملف الأسرى بجيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن المفاوضات ستفشل بدون صلاحيات واسعة.

وكانت وسائل إعلام عبرية أعلنت، في وقت سابق، استقالة مندوب جيش الاحتلال الإسرائيلي بطاقم المفاوضات احتجاجاً على منع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع صلاحيات الوفد.

كما سبق وأن تقدم عدد من كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، الاثنين قبل الماضي، باستقالة جماعية من العمل في المؤسسة العسكرية اعتراضًا على طريقة سير الأمور العملياتية داخل الجيش في الآونة الأخيرة.

وفد التفاوض الاحتلال الإسرائيلي صفقة التبادل صفقة الأسرى

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