بلينكن: لا يجب بدء عملية عسكرية برفح دون خطة قابلة للتطبيق لحماية المدنيين



مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي ألا يكون هناك عملية عسكرية شاملة في رفح دون خطة قابلة للتطبيق لحماية المدنيين.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة لا تدعم أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة إلى خارجها، موضحا أنه من واجب إسرائيل بذل ما في وسعها للحد من الضحايا بين المدنيين في القطاع.

وشدد بلينكن على أن الإدارة الأمريكية تبذل الجهود من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن لديها دائما خوف وقلق على سلامة الصحفيين في مناطق النزاعات وخصوصا في غزة.