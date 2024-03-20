نتنياهو: نتجهز لدخول رفح وهذا سيستغرق وقتًا



مصراوي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال يتجهز لدخول رفح جنوبي قطاع غزة وهذا سيستغرق وقتًا.

وأشار نتنياهو إلى أنه توافق مع الأمريكيين على أمور معينة واختلف على أمور أخرى، موضحا أنه قال للرئيس جو بايدن إن القضاء على حماس يتطلب دخول رفح للقضاء على بقية كتائبها.

وأكد نتنياهو أنه وافق على الخطة العملياتية لدخول رفح وقريبا سأوافق على خطة إخلاء السكان، موضحا أنه وافق على طلب الرئيس بايدن أن يعرض طاقمه خططه بخصوص المعونات الإنسانية لغزة وقضايا أخرى.

وأوضح نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل العمل بكل قوة في كل مكان في غزة، زاعما أن الجيش قتل المئات من عناصر حركة حماس كما يفعل حاليا في مستشفى الشفاء.