مسؤول عسكري: إسرائيل ستشهد استقالات جماعية من قبل عدد المسؤولين



(مصراوي)

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سينهي خدمته في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام الجاري.

ودعا جالانت، إلى تجنيد جميع عناصر المجتمع الإسرائيلي من أجل العمل على الجيش الإسرائيلي، وذلك حسبما نقل عنه موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأفاد جالانت، أن إسرائيل ستشهد استقالات جماعية من قبل المسؤولين عن الفشل "الذريع" الذي أدى إلى هجوم الـ7 من أكتوبر، مشيرًا إلى أن التحقيقات الجارية بهذا الشأن.

ويشهد المجتمع الإسرائيلي انقساما جراء الدعوات المتكررة لتجنيد يهود الحريديم المتشددين في الجيش، والذين في المقابل عارضوا تلك المقترحات بشكل واضح من خلال احتجاجات واسعة متكررة.