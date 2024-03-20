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BBC

إعلام باكستاني: هجوم مسلحين على أمن ميناء كوادر في باكستان

03:47 م الأربعاء 20 مارس 2024

باكستان

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(مصراوي)

أعلنت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الأربعاء، هجوم مسلحين على سلطات أمن ميناء كوادر في بلوشستان.

وفي الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، تنفيذ عملية عسكرية "إرهابيين" حسب وصفها، وذلك بعد حصولها على معلومات استخباراتية بمكان تواجدهم.

وأوضح بيان الخارجية، أن المستهدفين من العملية والذين ينتمي بعضهم لحركة "طالبان باكستان" استخدموا الأراضي الأفغانية من أجل شن هجمات ضد الأراضي الباكستانية.

كما طالب بيان الخارجية الباكستانية مسؤولي حكومة طالبان على ضرورة تجنب التعاون مع حركة "طالبان باكستان".

من جهتها استدعت حكومة طالبان القائم بأعمال السفارة الباكستانية من أجل الرد على ما حدث.

باكستان وزارة الخارجية الباكستانية هجوم مسلحين ميناء كوادر

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