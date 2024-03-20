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BBC

كينيا: إضراب الأطباء يدخل يومه السابع

02:01 م الأربعاء 20 مارس 2024

كينيا

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نيروبي - (د ب أ)

دخل أطباء في مستشفيات عامة في كينيا، يومهم السابع من إضراب على مستوى البلاد، متهمين الحكومة بالفشل في تنفيذ مجموعة من الوعود الواردة في "اتفاقية المساومة الجماعية"، التي تم توقيعها في عام 2017 ، بعد إضراب استمر 100 يوم وشهد وفاة أشخاص بسبب نقص الرعاية.

وذكرت "نقابة الصيادلة وأطباء الأسنان" في كينيا أنها أضربت عن العمل للمطالبة، بتغطية طبية شاملة، للأطباء ونظرا لأن الحكومة لم تعين بعد 1200 متدرب طبي، حسب موقع "أفريكا نيوز" اليوم الأربعاء.

ويقول زعماء النقابة إن أربعة آلاف طبيب يشاركون في الإضراب، على الرغم من قرار صادر عن محكمة خاصة بشؤون العمال، يطالب النقابة بتعليق الإضراب للسماح بإجراء محادثات مع الحكومة.

يقول زعماء نقابة الأطباء إنهم سيتجاهلون أمر المحكمة، بنفس الطريقة، التي تجاهلت بها الحكومة ثلاثة أوامر قضائية، لزيادة الأجور الأساسية للأطباء وإعادة الأطباء الموقوفين عن العمل.

كينيا نيروبي إضراب الأطباء

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