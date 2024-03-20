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BBC

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستخف بأرواح الفلسطينيين

01:55 م الأربعاء 20 مارس 2024

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

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رام الله - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن "جريمة قتل مواطن في بلدة عقربا جنوب نابلس برصاص مستعمر هو ترجمة لتحريض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، الذي يتفاخر بتوزيع الأسلحة على المستعمرين، وحمايتهم".

وأوضحت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "هذه الجريمة استخفاف إسرائيلي رسمي بأرواح الفلسطينيين وبالعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على غلاة المتطرفين"، محملة "الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة".

وطالبت الوزارة بـ "اعتقال مرتكبي الجريمة، ووضع منظمات المستعمرين المسلحة على قوائم الإرهاب لدى الدول، وممارسة ضغط دولي وأمريكي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على وقف الاستعمار، وتفكيك تلك الميليشيات، ورفع الحماية عنها، ووقف تمويلها، خاصة وأنها تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات وإشعال الحرائق في ساحة الصراع، بهدف تفجيرها".

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إسرائيل فلسطين نابلس

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