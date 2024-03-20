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محكمة استئناف أمريكية تعلق قانون الهجرة المثير للجدل

01:09 م الأربعاء 20 مارس 2024

أمريكا

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واشنطن - (د ب أ)

أعادت محكمة استئناف أمريكية، تعليق قانون الهجرة المثير للجدل، في ولاية "تكساس"، وذلك بعد بضع ساعات من حكم المحكمة العليا الأمريكية لصالح القانون، حسب تقارير إعلامية.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد سمحت أمس الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، بدخول قانون مثير للجدل، يعطي سلطات ولاية تكساس، صلاحيات واسعة النطاق، على الحدود مع المكسيك، حيز التنفيذ، حاليا.

وكان الحاكم الجمهوري لولاية "تكساس"، جريج أبوت، قد وقع على القانون في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وبعد معركة قانونية، استمرت فترة طويلة، احتجت وزارة العدل الأمريكية، أخيرا، أمام المحكمة العليا، بأن ولاية "تكساس"، تتجاوز سلطتها بالمشروع وحصلت على تأجيل .

وبقرار أمس الثلاثاء، دخل القانون حيز التنفيذ، بينما الدعاوي القضائية المستمرة، من قبل وزارة العدل والعديد من منظمات حقوق الإنسان والحقوق المدنية تشق طريقها عبر المحاكم. غير أن محكمة الاستئناف أوقفت ذلك مرة أخرى، بعد ذلك بساعات.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المحكمة ستستمع، صباح اليوم الأربعاء إلى طلب من قبل ولاية "تكساس" للسماح للقانون بدخول حيز التنفيذ، في الوقت الحالي.

ويجرم القانون الهجرة غير الشرعية، إلى الولايات المتحدة وبالأخص عبر حدود تكساس. ويسمح لرجال شرطة الولاية، باعتقال الأشخاص، الذين يشتبه أنهم عبروا بشكل غير قانوني الحدود من المكسيك، إلى أمريكا.

ومحاكم تكساس أيضا، مخولة بإصدار أوامر الترحيل، وفرض أحكام بالسجن فترات طويلة على الأشخاص، الذين تكرر عبورهم الحدود. وعادة ما تكون هذه الصلاحيات محفوظة للسلطات الاتحادية الأمريكية.

أمريكا واشنطن محكمة استئناف أمريكية قانون الهجرة

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