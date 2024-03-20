"5 خطوات".. وثائق مسربة تكشف "خطة بوتين" لحرب عالمية ثالثة

كتبت- سارة أبو شادي



الإثنين الماضي، أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في روسيا فوز فلاديمير بوتين بولاية خامسة، متفوقًا على جميع منافسيه، الرئيس الذي خرج بخطاب عقب المؤشرات الأولى لفوزه، يعلن خلاله أنّ الحرب العالمية الثالثة ستصبح حقيقة لا محالة إذا قررت أي دولة أوروبية التدخل وإرسال قوات تابعة لها لأوكرانيا، في حديث إلى فرنسا التي خرجت تعلن أنّها مستعدة لمشاركة الجيش الأوكراني في حربه ضد روسيا.



لم يكن حديث بوتين عن الحرب العالمية الثالثة مجرد كلمات ذكرها، لكنّ الرئيس الروسي يبدوا أنه كان يتحدث عن الأمر بجدية، خاصة بعد تسريب خطة أطلق عليها"خطة بوتين"، والتي تتحدث عن الحرب العالمية الثالثة، والتي تم تسريبها قبل أيام من الانتخابات الروسية.

الوثائق الحكومية المسربة أو التي أطلق عليها اسم "خطة بوتين"، والتي زعمت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أن فلاديمير بوتين وقع عليها، تكشف أن الرئيس الروسي ربما يستعد بالفعل للحرب العالمية الثالثة، وأن موسكو تخطط لمهاجمة أوروبا عندما تهزم أوكرانيا.



ووفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن مسؤولين أوكرانيين أكدوا أن مركز المقاومة الوطني في البلاد تمكن من الوصول إلى الوثيقة عبر البريد الإلكتروني. والتي تكشف عن خطة من خمس نقاط، كان من المتوقع تقديمها بعد الانتخابات الروسية والتي فاز بها بوتين قبل يومين.



تحدد الرسالة، التي يعتقد أن فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما، كتبها إلى بوتين، والتي هي عبارة عن خطوات من شأنها أن تدفع أوروبا - ثم الولايات المتحدة - إلى حرب عالمية، وتشمل الخطوات الخمس الموضوعة في الوثيقة، كما ادعت ذا صن نقلا عن المسؤولين الأوكرانيين، تأميم الصناعات الرئيسية، وزيادة صارمة في الرقابة، وسحق أي معارضة، وإزالة الغرب التام عن روسيا، و "تصدير الفوضى" عبر أوروبا.

وجاء في الوثيقة، وفقًا للصحيفة البريطانية، أنّه وبعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وسقوط نظام كييف، لن تتوقف المواجهة الروسية مع الغرب، بل ستشتد فقط.



كما تشير الوثيقة إلى معاهدة بريست ليتوفسك، وهي معاهدة سلام وقعها الاتحاد السوفيتي والقوى المركزية عام 1918 والتي تضمنت فقدان روسيا السيطرة على أوكرانيا، كما تضمنت الوثيقة أيضًا إدانة لدعم الغرب لأوكرانيا.



وفي الثالث عشر من مارس الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أنه مستعد لخوض حرب نووية إذا جاء التهديد في طريقه.وقال في مقابلة مع التلفزيون الروسي الحكومي: "من وجهة نظر عسكرية فنية، نحن بالطبع مستعدون".



وأكد بوتين على أن روسيا لديها برنامج نووي "أكثر حداثة" من أي شخص آخر في العالم وأن الغرب يحاول اللحاق بالركب، ومع ذلك، قلل من أهمية فكرة أن الحرب النووية تلوح في الأفق.

فيما نقلت رويترز عن بوتين قوله: "في الولايات المتحدة هناك عدد كافٍ من المتخصصين في مجال العلاقات الروسية الأمريكية وفي مجال ضبط النفس الاستراتيجي، لذلك، لا أعتقد أن كل شيء هنا يندفع إليها (المواجهة النووية)، لكننا مستعدون لذلك، لكن من المهم أن تكون مستعدًا، وأنه إذا اختبرت الولايات المتحدة الأسلحة النووية، فإن بلاده ستفعل الشيء نفسه".