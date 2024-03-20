كندا توقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

أوتاوا - (ا ف ب)

أفاد مسؤول حكومي كندي وكالة فرانس برس الثلاثاء أن كندا ستوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ما أثار غضب الدولة العبرية التي تواجه انتقادات متنامية على الصعيد الدولي بسبب الحرب في قطاع غزة.

وسبق لكندا الحليفة الكبيرة للولايات المتحدة التي توفر مساعدة عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات سنويا، أن حصرت شحناتها من الأسلحة إلى الدولة العبرية بعتاد "غير فتاك" من قبيل أجهزة اتصالات منذ اندلاع الحرب إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر.

وقال المسؤول الكندي لوكالة الأنباء الفرنسية طالبا عدم الكشف عن اسمه "الوضع على الأرض يمنعنا من تصدير أي معدات عسكرية".

وقالت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي لصحيفة "تورنتو ستار" الثلاثاء إن بلادها ستوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

ونددت إسرائيل بالقرار وعلق وزير خارجيتها يسرائيل كاتس عليه بالقول إنه "يقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وجه إرهابيي حماس".

وكتب عبر منصة إكس "التاريخ سيحكم على تصرف كندا الراهن بقسوة".

ورحب السناتور الأمريكي برني ساندرز بالخطوة الكندية وكتب عبر إكس "نظرا إلى الكارثة الإنسانية في غزة بما يشمل انتشار الجوع وتفاقمه ينبغي على الولايات المتحدة التوقف عن إرسال أي مليم إلى آلة حرب نتانياهو"