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BBC

وزير الدفاع الإسرائيلي يعتزم زيارة واشنطن الأسبوع المقبل

11:42 ص الأربعاء 20 مارس 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

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تل أبيب - (ا ف ب)

يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن الأسبوع المقبل في أول زيارة رسمية له منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس، بناء على دعوة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وفق بيان صادر عن مكتبه الأربعاء.

ولم يوضح البيان تاريخ الزيارة لكنه قال إن غالانت سيجتمع مع وزير الدفاع في البنتاغون للبحث في تطورات الحرب في قطاع غزة و"ومجالات التعاون العسكري الثنائي والقضايا الإنسانية ".

هذا المحتوى من

AFP
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تل أبيب واشنطن

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