وزير الدفاع الإسرائيلي يعتزم زيارة واشنطن الأسبوع المقبل

تل أبيب - (ا ف ب)

يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن الأسبوع المقبل في أول زيارة رسمية له منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس، بناء على دعوة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وفق بيان صادر عن مكتبه الأربعاء.

ولم يوضح البيان تاريخ الزيارة لكنه قال إن غالانت سيجتمع مع وزير الدفاع في البنتاغون للبحث في تطورات الحرب في قطاع غزة و"ومجالات التعاون العسكري الثنائي والقضايا الإنسانية ".