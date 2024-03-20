الاحتلال يغتال مدير لجنة الطوارئ غربي غزة

(مصراوي)

استشهد مدير لجنة الطوارئ غربي غزة أمجد هتهت، اليوم الأربعاء، بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي له عند دوار الكويت خلال عملية تأمين دخول المساعدات إلى المحتاجين.

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في حصار مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

وأعلنت قوات الاحتلال اليوم، قتل 90 شخصًا داخل مجمع الشفاء واعتقال 300 شخص آخرين اقتاد منهم 160 شخصًا إلى إسرائيل للتحقيق معهم.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء، بشكل مباشر فجر الاثنين الماضي بذريعة تواجد عناصر من حركة المقاومة الإسلامية حماس بداخله، مما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وقامت قوات الاحتلال بإطلاق النيران على مجمع الشفاء الطبي بعد اقتحامه مما عرض حياة آلاف المرضى والنازحين المتواجدين بداخله للخطر.

ودمرت قوات الاحتلال سيارات البث الإذاعة التابعة للصحفيين داخل المجمع، إضافة إلى الاعتداء على عدد منهم بالضرب أثناء أداء عملهم واعتقالهم منهم إسماعيل الغول مراسل قناة "الجزيرة" الذي أفرج الاحتلال عنه بعد اعتقاله مدة 12 ساعة.