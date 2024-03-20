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BBC

مقتل 14 شخصا في حادث سير في الصين

10:42 ص الأربعاء 20 مارس 2024

الصين

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بكين - (د ب أ)

لقي 14 شخصا حتفهم في حادث مروري خطير في نفق على طريق سريع في الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الأربعاء.

كما أصيب 37 شخصا عندما اصطدمت حافلة بجدار النفق على الطريق السريع "جي 59" في مقاطعة شانشي شمالي البلاد أمس الثلاثاء، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). ولم يتضح في البداية سبب الاصطدام.

ووقع الحادث بالقرب من مدينة لينفين حوالي 360 كيلومترا من مدينة شيان في شمال غرب البلاد، موطن جيش التيراكوتا الشهير.

ووفقا للتلفزيون الحكومي الصيني، كان هناك 51 شخصا على متن الحافلة وقت وقوع الحادث. ونقل عمال الإنقاذ المصابين إلى المستشفيات المجاورة.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الحافلة كانت من مقاطعة خنان. ولم تقدم وسائل الإعلام أي معلومات عن أضرار أخرى في النفق.

الصين بكين مدينة لينفين مدينة شيان

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