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BBC

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب باكستان وجنوب أفغانستان

01:41 ص الأربعاء 20 مارس 2024

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب باكستان أرشيفية

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زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب باكستان وجنوب أفغانستان

وكالات

أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا قوته 5.8 درجة هز باكستان وقندهار -جنوب أفغانستان- الثلاثاء.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

هذا ولم توجد معلومات حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وفي وقت سابق اليوم، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، المنطقة الحدودية بين باكستان وإيران والمدن المحيطة بإقليم بلوشستان.

وأفادت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، بأن مركز الزلزال كان على بُعد 150 كيلومترًا جنوب غرب مدينة كويتا، وعلى عمق 35 كيلومترًا.

زلزال يضرب باكستان زلزال يضرب جنوب أفغانستان ريختر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض

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