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BBC

هيئة البث العبرية: وفد إسرائيل في مفاوضات الدوحة قدم ردا رسميا على حماس

01:13 ص الأربعاء 20 مارس 2024

مجلس الحرب الإسرائيلي

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وكالات

في ظل استمرار محاولات الوسطاء للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس، أعلنت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، إن الوفد الإسرائيلي في مفاوضات الدوحة قدم اقتراحا رسميا ردا على مطالب حماس.

وأوضحت هيئة البث العبرية، أن المحادثات تتقدم لكن من المتوقع أن تستمر عدة أسابيع وربما تكون هناك جولات إضافية.

كما أشارت الهيئة، إلى أن المفاوضين في الدوحة يحاولون أولا التوصل إلى تفاهم بشأن إطلاق سراح الأسرى الأمنيين مقابل إطلاق سراح نحو 40 أسيرا إسرائيليا.

وأكدت، أن المفاوضين سيناقشون لاحقا القضايا الأكثر تعقيدا المتعلقة بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن الوفد الإسرائيلي في قطر أخذ صلاحيات أوسع فيما يتعلق بالمفاوضات القائمة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس والوسطاء، بشأن تبادل الأسرى ووقف الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.

وأضاف متحدث خارجية الاحتلال أن "الجولات ما زالت مستمرة، والوفد الإسرائيلي متواجد في قطر منذ الإثنين، وقد أخذ صلاحيات أوسع للتفاوض".

الوفد الإسرائيلي حماس الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة

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