أكسيوس: واشنطن ستقترح بدائل للهجوم على رفح أمام وفد إسرائيلي الأسبوع المقبل

مصراوي

قال موقع "أكسيوس"، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس عدة بدائل للهجوم البري الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن إدارة بايدن ستقترح بدائل للهجوم على رفح على وفد إسرائيلي الأسبوع المقبل، مؤكدا أن مضي إسرائيل قدما في اقتحام رفح سيكون نقطة تحول في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

وأوضح أكسيوس أن أحد البدائل الأمريكية هو تأجيل عملية رفح والتركيز على استقرار الوضع الإنساني بغزة.

وكان "أكسيوس" الأمريكي قال نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، اليوم الثلاثاء، إن وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت يخطط لزيارة واشنطن خلال وقت قريب.

وأكدت المصادر، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على زيارة جالانت إلى واشنطن، مشيرين إلى أن الزيارة ستكون مطلع الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم أشارت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إلى أنه سيتم إيفاد وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي لإجراء مباحثات بواشنطن، موضحة أنه سيتم إيفاد المبعوثين إلى واشطن لصالح استمرار القتال في غزة.