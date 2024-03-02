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BBC

باكستان: مقتل 3 إرهابيين وإصابة 4 خلال عملية أمنية في "خيبر بختونخوا"

11:35 م السبت 02 مارس 2024

قوات الأمن الباكستانية

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إسلام أباد - (د ب أ)
قتلت قوات الأمن الباكستانية، اليوم السبت، 3 "إرهابيين" وسط تبادل مكثف لإطلاق النار بينما أصيب 4 منهم خلال عملية قائمة على معلومات استخباراتية أجريت في منطقة كرك بإقليم خيبر بختونخوا.

وخلال تنفيذ العملية، جرى تبادل مكثف لإطلاق النار بين قوات الجيش والإرهابيين، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية عن بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة التابعة للجيش.
وأضاف أنه تم أيضا استعادة أسلحة وذخائر ومتفجرات من "الإرهابيين" الذين قتلوا والذين ظلوا يشاركون بنشاط في العديد من "الأنشطة الإرهابية ضد وكالات إنفاذ القانون وكذلك المدنيين الأبرياء".

الأمن الباكستاني خيبر بختونخوا مقتل إرهابيين

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