جيش الاحتلال: مقتل 3 عسكريين وإصابة 14 آخرين جنوب غزة

مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 3 عسكريين وإصابة 14 آخرين بينهم 5 حالتهم خطيرة بتفجير عبوات ناسفة في مبنى بخان يونس.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم السبت، تعليق الأنشطة العسكرية التي يقوم بها في بعض مناطق قطاع غزة بشكل يومي بزعم الأغراض الإنسانية.

وحسب ما نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تدوينة على صفحته بموقع إكس، فإن المناطق التي سيتم تعليق الأنشطة العسكرية بها ستكون في رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، ودير البلح، وسط غزة، وستكون من الساعة 10 صباحا حتى 2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وذلك حتى 7 مارس.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدد من المواطنين أثناء بحثهم عن الطعام في أرض زراعية في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، اليوم السبت.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تستهدف فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة أثناء محاولتهم العثور على الطعام، في الأسبوع الماضي فتحت النار عليهم أثناء تواجدهم بدوار النابلسي بشارع الرشيد للحصول على المساعدات الغذائية ما أدى إلى استشهاد نحو 115 مواطنًأ وإصابة العشرات.