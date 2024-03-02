مسؤول إسرائيلي: إنزال المساعدات الأمريكية في غزة تم بالتنسيق مع تل أبيب

مصراوي

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، قوله إن الإنزال الجوي الأمريكي للمساعدات على غزة تم بالتنسيق مع تل أبيب ولا توجد أزمة في العلاقات بين البلدين.

وقالت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان، اليوم السبت، إن الطائرات الأمريكية أسقطت أكثر من 38 ألف وجبة على طول ساحل قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإنزال الجوي للمساعدات جزء من جهود إيصال المزيد منها إلى قطاع غزة بما في ذلك توسيع تدفقها عبر الطرق البرية.

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء عن مسؤولين أمريكيين، اليوم السبت، قولهم إن الولايات المتحدة نفذت أول عملية إنزال جوي للمساعدات على غزة بـ 3 طائرات عسكرية من طراز سي 130.

وقال مصدر مطلع لشبكة "إن بي سي"، إن 3 طائرات سي 130 أسقطت 66 حزمة و38 ألف وجبة غذاء على القطاع.

فيما قالت القوات المسلحة الأردنية في بيان، اليوم السبت، إنها نفذت إنزالا جويا لمساعدات على جنوب غزة بطائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي بمشاركة 3 طائرات أمريكية.