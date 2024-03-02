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BBC

الحوثيون: الأعمال العدائية للبوارج البريطانية والأمريكية تسببت في إحداث خلل بالكابلات البحرية

08:22 م السبت 02 مارس 2024

كابلات الإنترنت البحرية

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مصراوي

قالت وزارة النقل التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن في بيان، اليوم السبت، إن الأعمال العدائية للقطع البحرية التابعة لبريطانيا وأمريكا تسببت في إحداث خلل بالكابلات البحرية في البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن الخلل في الكابلات البحرية بالبحر الأحمر يعرض أمن وسلامة الاتصالات الدولية والتدفق الطبيعي للمعلومات للخطر.

ونفى الحوثيون، الثلاثاء الماضي، تعرضهم للكابلات البحرية الدولية في البحر الأحمر.

واشترط الحوثيون الحصول على تصاريح من قبلهم لإصلاح وصيانة الكابلات البحرية الدولية.

وكانت "سكاي نيوز" نقلت عن مصادر أمنية، قولهم إن جماعة أنصار الله "الحوثيون" استهدفت خطوط الفايبر كايبل الممتدة تحت البحر الأحمر.

وأشارت سكاي نيوز عربية، إلى أن 4 كابلات للاتصالات البحرية بين الجزيرة العربية وإفريقيا تعرضت للضرر، مؤكدة على أن استهداف الكابلات سيؤثر على الاتصالات بين أوروبا وآسيا.

الكابلات البحرية الحوثيون البوارج الأمريكية اليمن البحر الأحمر

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