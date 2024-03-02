الجيش الألماني يتولى مجددًا مهمة مراقبة المجال الجوي لدول البلطيق

ليلفاردي (لاتفيا) - (د ب أ)

يتولى الجيش الألماني مجددا مهمة مراقبة المجال الجوي فوق دول البلطيق خلال الشهور التسعة المقبلة.

يذكر أن دول البلطيق الثلاث لاتفيا وليتوانيا وإستونيا الواقعة في منطقة البلطيق أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وبحضور وزير الدفاع اللاتفي أندريس سبرودس ومفتش (قائد) القوات الجوية الألمانية إنجو جيرهارتس تسلم سرب من سلاح الجو الألماني القيادة، اليوم السبت، في قاعدة القوات الجوية اللاتفية في مدينة ليلفاردي والتي سيتولى الطيارون الألمان لأول مرة مهمة "الشرطة الجوية في البلطيق" انطلاقا منها.

وسينشر الجيش الألماني لهذه المهمة ما يصل إلى 6 طائرات "يوروفايتر" وحوالي 200 جندي في المطار العسكري الواقع على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب شرق العاصمة اللاتفية ريجا حتى نهاية نوفمبر المقبل.

وقال جيرهارتس في حفل في ليلفاردي إن "الشرطة الجوية التابعة للناتو ذات أهمية كبيرة بالنسبة لأمن الناس في لاتفيا وفي البلطيق" مشيرا إلى أن من الممكن فهم أهمية الدفاع الجماعي على وجه الخصوص في الدول الثلاث المطلة على البلطيق المجاورة لروسيا الواقعة في شمال شرق أوروبا.

وأضاف قائد سلاح الجو الألماني:"ألمانيا كانت وستظل صديقا وشريكا موثوقا لجميع دول البلطيق، والقوات الجوية تقف بثبات إلى جانب لاتفيا وكل منطقة البلطيق".

ومنذ انضمام دول البلطيق إلى الحلف قبل 20 عاما، تنشر دول الناتو طائرات بانتظام كعلامة مرئية على تضامن الحلف في المنطقة.

وقال وزير الدفاع اللاتفي سبرودس إن البعثة اكتسبت أهمية إضافية في ضوء حرب روسيا ضد أوكرانيا، وأضاف: "نحن ممتنون لألمانيا لتوليها هذه المهمة وقيادتها".

يشار إلى أن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا لا تمتلك طائرات مقاتلة خاصة بها، لذلك، يقوم حلفاء الناتو بتأمين المجال الجوي للبلطيق بالتناوب منذ عام 2004، وكانت ألمانيا تتولى هذه المهمة بشكل متكرر.