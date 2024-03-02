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BBC

البنتاجون: أكثر من 25 ألف امرأة وطفل استشهدوا بغزة منذ 7 أكتوبر

04:56 م السبت 02 مارس 2024

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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مصراوي

صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لوكالة "رويترز" البريطانية، اليوم السبت، بأنه يمكن لإسرائيل أن تفعل المزيد وينبغي أن تفعل ذلك لحماية المدنيين في غزة.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" للوكالة البريطانية إلى أن أكثر من 25 ألف امرأة وطفل استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر.

وكانت البنتاجون قالت، مساء أمس الأول الخميس، إن تصريحات وزير الدفاع لويد أوستن عن استشهاد 25 ألف مدني في غزة استندت إلى بيانات الصحة في غزة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن تتحقق من دقة هذه الأرقام.

وأوضحت البنتاجون أن من المؤكد أن آلاف المدنيين قد استشهدوا في قطاع غزة، لافتة إلى أنه ليس هناك قرار حتى اللحظة بنشر مستشفيات عائمة في منطقة الشرق الأوسط.

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