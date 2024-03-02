الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق دولي محايد في مجزرة دوار النابلسي بغزة

القاهرة- مصراوي

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى المواد الغذائية أمر غير مبرر.

وتابع بوريل اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق دولي محايد في الحادث المأساوي الذي وقع شمال قطاع غزة، واستشهاد أكثر من مائة مدني كانوا يحاولون الحصول على الطعام، بعدما فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على المدنيين.

وأشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "تقع على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية توزيع المساعدات على سكان غزة".

وأضاف بوريل: "نحث مجلس الأمن على الدعوة إلى وقف عاجل للقتال، والتأكيد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية لغزة".

وأكد بوريل: "هناك حاجة إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، لإيصال المساعدات وحماية المدنيين في غزة".