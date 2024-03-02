الرئيس التونسي: الكيان الصهيوني يرتكب أبشع الجرائم في غزة

الجزائر- (د ب أ)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، إن "الكيان الصهيوني يرتكب أبشع الجرائم في فلسطين المحتلة"، مجددا تضامنه مع الشعب الفلسطيني حتى يسترد حقوقه كاملة.

وجدد سعيد، في كلمة خلال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، "تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني حتى يسترد حقه كاملا غير منقوص في إقامة دولته المستقلة على أرض كل فلسطين أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".

وتابع: " سنبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل انتصار كامل في الجو والأرض وتحت الأرض وفي الماء وفي قاع البحر".

واستطرد يقول: "فلسطين مسلوب شعبها من أرضه ومن خيرات بحرها، فالغاز في بحر غــزة وليس في كل فلسطين ويقدر بنحو 4 .1 تريليون قدم مكعب".

وانطلقت ، اليوم ، في العاصمة الجزائرية أشغال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات والوفود.

ويعد قادة دول قطر وإيران وتونس وموريتانيا وموزمبيق والسنغال وبوليفيا من أبرز الحاضرين في القمة، فما مُثلت روسيا بوزيرها للطاقة نيكولاي شولجينوف.