الرئيس الإيراني: إسرائيل لم تحقق أي هدف رغم الجرائم التي ارتكبتها في غزة

الجزائر- (د ب أ)

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، أن إسرائيل لم تحقق أي هدف من أهدافها رغم القتل الوحشي والجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الفلسطيني، داعيا الولايات المتحدة لوقف دعم الإرهاب والاستماع لصوت مواطنيها ووقف الإبادة الجماعية في غزة.

ولفت إلى أن "أمريكا وظفت كل طاقاتها لتقديم الدعم للإرهاب المنظم المتمثل في الكيان الصهيوني"، مشيرا إلى أن فلسطين اليوم هي مؤشر للإنسانية والأخلاق والضمير في المجتمع الإنساني.

وأشار إلى أنه "لو أرادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقف الحرب في غزة بشكل جاد فيجب عليهما وقف الدعم للكيان الصهيوني"، مشددا على ضرورة وقف هذه الحرب دون قيد أو شرط".

ودعا رئيسي إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية الأخرى مع وقف كل الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني ووقف الدول لكل أشكال التعامل معه.

وتوجه بالشكر لكل "فصائل المقاومة وخص بالذكر حركة حماس، والجهاد الإسلامي، وحزب الله والمقاومين في اليمن على مواجهتهم للكيان الصهيوني ودعمهم للشعب الفلسطيني".

وانطلقت، اليوم، في العاصمة الجزائرية أشغال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات والوفود.

ويعد قادة دول قطر وإيران وتونس وموريتانيا وموزمبيق والسنغال وبوليفيا من أبرز الحاضرين في القمة، فما مُثلت روسيا بوزيرها للطاقة نيكولاي شولجينوف.