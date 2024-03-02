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BBC

القوات الأمريكية تضرب أرض جو تابع للحوثيين في اليمن

11:57 ص السبت 02 مارس 2024

القوات الأمريكية تضرب أرض جو تابع للحوثيين في اليم

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نيويورك- (د ب أ)

ضربت الولايات المتحدة صاروخا أرض- جو تابعا للمتمردين الحوثيين من جماعة أنصار الله في اليمن، وفقا لما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية.

وقالت القيادة في بيان نشرته على صفحتها على موقع "اكس" "في أول مارس، شنت قوات تابعة للقيادة المركزية الأمريكية ضربة للدفاع عن النفس ضد صاروخ خاص بالحوثيين المدعومين من إيران، كان معدا للإطلاق من مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن تجاه البحر الأحمر".

وقالت القيادة أيضا إن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من اليمن باتجاه البحر الأحمر. وأضافت أنه "لم يكن هناك أي تصادم للصاروخ ولم يحدث أي ضرر لأي سفينة".

الولايات المتحدة جماعة أنصار الله الحوثيين اليمن إيران البحر الأحمر

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