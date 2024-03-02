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BBC

مقتل شخصين وإصابة 8 في هجوم روسي بطائرة بدون طيار على "أوديسا" الأوكرانية

11:46 ص السبت 02 مارس 2024

طائرة بدون طيار

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موسكو- (د ب أ)

ذكرت السلطات الروسية اليوم السبت أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب ثمانية آخرون، في أحدث هجمات شنتها روسيا على "أوديسا".

وأضافت السلطات أن الهجوم بطائرة بدون طيار، دمر جزءا من مبنى سكني مكون من تسعة طوابق، مما أثر على 18 شقة.

ومن بين هؤلاء المصابين طفل/3 سنوات/ وامرأة حبلى، حسب الحاكم الإقليمي لأوديسا، أوليه كيبر، صباح اليوم، مشيرا إلى أنه ربما يكون هناك مزيد من الأشخاص، مازالوا محاصرين تحت الأنقاض.

وتسبب الهجوم في دمار واسع النطاق، حيث تناثرت الأنقاض في مساحة كبيرة، حسب الصور ومقاطع الفيديو، التي نشرتها السلطات.

وانضم متطوعون إلى جهود البحث والإنقاذ للمساعدة في أعقاب الحادث

ولقي شخص آخر حتفه في هجوم بطائرة بدون طيار، في منطقة "خاركيف" شرق أوكرانيا.

طائرة بدون طيار روسيا أوديسا أوكرانيا

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