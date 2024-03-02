الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 10 مجازر راح ضحيتها 92 شهيدا خلال الـ24 الماضية

القاهرة- مصراوي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30,320 شهيدا و71,533 جريحا منذ 7 أكتوبر

وتابعت وزارة الصحة بغزة: "الاحتلال ارتكب 10 مجازر في القطاع راح ضحيتها 92 شهيدا و156 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية".

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي غدد من المواطنين أثناء بحثهم عن الطعام في أرض زراعية في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تستهدف فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة أثناء محاولتهم العثور على الطعام، فالأسبوع الماضي فتحت النار عليهم أثناء تواجدهم بدوار النابلسي بشارع الرشيد للحصول على المساعدات الغذائية ما أدى إلى استشهاد نحو 115 مواطنًأ وإصابة العشرات.

وفي وقت سابق أمس، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن الحادث المميت في شمال قطاع غزة الأسبوع الماضي، سواء كان متعمدا أم لا فإنه يمكن أن يغير مسار الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتابعت الصحيفة العبرية الجمعة: "التفسيرات الإسرائيلية لما حدث تأخرت ١٠ ساعات ومن المشكوك فيه أن تقنع أحدا".

وأشارت الصحيفة العبرية: "إسرائيل قد تواجه مطالبة دولية شاملة وأكثر إصرارا بوقف إطلاق النار".

وتواصل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن جهودها في التوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، وإنقاذ مفاوضات وقف إطلاق النار، وذلك بعد انتشار مخاوف من انهيار الثقة خلال المحادثات عقب قيام جيش الاحتلال بقتل عشرات الفلسطينيين أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات.