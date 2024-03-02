هيئة البث العبرية: وفد إسرائيلي يصل القاهرة خلال ساعات لبحث وقف إطلاق النار

القاهرة- مصراوي

قالت هيئة البث العبرية، إن وفد إسرائيلي يصل إلى القاهرة خلال الساعات القادمة، لبحث مفاوضات إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق أمس، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن الحادث المميت في شمال قطاع غزة، سواء كان متعمدا أم لا فإنه يمكن أن يغير مسار الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتابعت الصحيفة العبرية الجمعة: "التفسيرات الإسرائيلية لما حدث تأخرت ١٠ ساعات ومن المشكوك فيه أن تقنع أحدا".

وأشارت الصحيفة العبرية: "إسرائيل قد تواجه مطالبة دولية شاملة وأكثر إصرارا بوقف إطلاق النار".

وتواصل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن جهودها في التوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، وإنقاذ مفاوضات وقف إطلاق النار، وذلك بعد انتشار مخاوف من انهيار الثقة خلال المحادثات عقب قيام جيش الاحتلال بقتل عشرات الفلسطينيين أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات.

وهددت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بوقف المفاوضات حال تكرار حادث المساعدات صباح أمس الخميس والذي تسبب في استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة نحو ألف شخص، أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات قرب مدينة غزة، وذلك حسبما أعلنت العربية- الحدث.

وأفادت شبكة أن بي سي نيوز الأمريكية، أن المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء احتمال تعثر مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، ووقف إطلاق النار، عقب حادث استهداف فلسطينيين أثناء تلقيهم مساعدات.

وقال أحد المسؤولين إن الحادث الذي راح ضحيته أكثر من 100 شهيد، سيؤدي إلى انهيار الثقة بين الأطراف على طاولة المفاوضات، وهو ما أكده الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أن الحادث سوف يعقد المحادثات بشدة.

وحاول مسؤولون أمريكيون، أمس الخميس، تحديد مدى الضرر الذي لحق بالمحادثات، التي تجرى عن بعد بعد أسابيع من المفاوضات الشخصية.