بسبب تغريدة وزير بريطاني.. إعلام عبري: إيقاف متحدث حكومة الاحتلال عن العمل
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أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إيقاف المتحدث باسم حكومة الاحتلال إيلون ليفي عن عمله بعد رد على منشور لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون سبب حرجا مع لندن.
وفي تغريدته، طالب كاميرون بالسماح للمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة لتقديم المساعدات، ليرد عليه المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا يوجد مشكلة في دخول الشاحنات.
وقد أثار رد ليفي حفيظة الحكومة البريطانية، ما دفعها إلى التواصل مع الخارجية الإسرائيلية وطلب استفسارات من حكومة الاحتلال، قبل أن تعلن سلطات الاحتلال إيقاف متحدث الحكومة.
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