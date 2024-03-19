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BBC

وزير إسرائيلي: المواجهة مع أمريكا أفضل من واقع تُمحى فيه بلادنا من الوجود

10:46 م الثلاثاء 19 مارس 2024

عميحاي إلياهو

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مصراوي

قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، اليوم الثلاثاء، إن المواجهة مع الولايات المتحدة أفضل من واقع تمسح فيه إسرائيل من الوجود.

وفي وقت سابق من اليوم قال إلياهو، إن على إسرائيل إنهاء اعتمادها على الأسلحة الأمريكية وإنتاجها محليا.

سبق وأن هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي، متهمًا إياهم بالتعاون مع الإدارة الأمريكية للحيلولة دون اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة بريًا، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية.

وكان عضو مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" آفي ديختر، قد صرح في وقت سابق اليوم إنه لا يوجد أي بدائل أخرى تغني عن اجتياح مدينة رفح، من أجل تقويض قوة حركة المقاومة الإسلامية حماس والانتصار الكامل عليها حد تعبيره.

ويهدد الاحتلال الإسرائيلي على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باجتياح مدينة رفح التي تأوي مليون ونصف نازح بريًا بذريعة ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية، بينما ترد واشنطن بالتحذير من عواقب تلك الخطوة مشددة على ضرورة حماية المدنيين ووضع خطة لتجنيبهم تبعات أي هجوم.

وتقول واشنطن إن إسرائيل لم تقدم لها أي مخططات عن كيفية حماية المدنيين في رفح حال تم الهجوم.

عميحاي إلياهو الاحتلال الإسرائيلي واشنطن حرب غزة

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