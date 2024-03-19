شهداء وجرحى بقصف استهدف تجمعا للجان شكلتها عشائر غزة لتأمين دخول المساعدات



مصراوي

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للجان شكلها الوجهاء والعشائر جنوب شرق مدينة غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأكدت أن اللجان التي استهدفها القصف الإسرائيلي مهمتها تأمين دخول المساعدات من دوار الكويت لمدينة غزة.

وكانت وسائل الإعلام عبرية كشفت، الخميس الماضي، عن محادثات أجرتها إسرائيل مع عشائر غزة من أجل تسليمها إدارة القطاع بدلاً من حركة حماس، خصوصاً في ما يتعلق بتوزيع المساعدات الإنسانية، لكن العشائر رفضت هذا الاقتراح.