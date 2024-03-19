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BBC

بسبب الأوضاع في غزة.. كندا تعلن وقف صادراتها من الأسلحة لإسرائيل

10:40 م الثلاثاء 19 مارس 2024

وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي

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قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أعلنت وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم.

وصرّحت جولي بأن هذا القرار يعني أن كندا لن تصدر بعد الآن أسلحة إلى إسرائيل، وذلك بعد تعديل الاقتراح الأصلي الذي دعا لتعليق جميع صادرات السلع العسكرية والتكنولوجيا إلى إسرائيل.

تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة تعزيز الموقف المندي بشأن الوضع في قطاع غزة، مع تعليق مبيعات الأسلحة والتأكيد على ضرورة الامتثال لنظام تصدير الأسلحة الكندي.

ميلاني جولي وزيرة الخارجية الكندية كندا توقف صادراتها من الأسلحة لإسرائيل الوضع في قطاع غزة نظام تصدير الأسلحة الكندي

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