هنية: استهداف الاحتلال لعناصر الشرطة محاولة لنشر الفوضى ويعكس مساعيه لتخريب المفاوضات

مصراوي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي يؤكد أنه يحارب عودة الحياة إلى قطاع غزة.

وأشار هنية إلى أن استهداف الاحتلال لضباط وعناصر الشرطة والأجهزة الحكومية في القطاع يوضح محاولته نشر الفوضى وإدامة سفك الدماء ويعكس سعي قادته لتخريب المفاوضات.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، باستشهاد مدير مركز شرطة النصيرات في قصف إسرائيلي استهدف سيارة أمام مقر الأونروا في النصيرات وسط قطاع غزة، وفق ما نقلته الجزيرة عن مصادر.