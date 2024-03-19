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وزيرا خارجية عمان وأسبانيا يطالبان بالضغط لوقف الحرب في غزة

07:40 م الثلاثاء 19 مارس 2024

الحرب في غزة

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مدريد/مسقط - (د ب أ)

التقى بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العمانية مساء اليوم الثلاثاء بنظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مدريد.

وبحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والعالمية، في مقدمتها تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والتركيز على ممارسة كافة الضغوط الهادفة لوقف العنف والحرب على القطاع، ورفع الحصار بما يكفل تدفق المواد الإغاثية والإنسانية للسكان، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وأعرب الوزير العماني عن تقديره للموقف الثابت الذي تتبناه الحكومة الإسبانية والشعب الإسباني الصديق بحق القضية الفلسطينية العادلة.

كما استعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مختلف أوجه التعاون وسبل تعزيزها.

الحرب في غزة بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العمانية خوسيه مانويل ألباريس العدوان الإسرائيلي

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