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BBC

بلجيكا: فرض عقوبات على إسرائيل بحاجة لإجماع مثلما حدث بشأن المستوطنين

06:23 م الثلاثاء 19 مارس 2024

وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب

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قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، اليوم الثلاثاء، إن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي متفقون على ضرورة وقف العنف في قطاع غزة.

وأشارت لحبيب في تصريحات لقناة "الجزيرة"، ان وفاة أطفال بسبب المجاعة مقلقة، لافتة إلى أن بلادها ستساهم في إيصال المساعدات للقطاع.

وأكدت لحبيب أن فرض عقوبات على إسرائيل بحاجة إلى إجماع مثل ما تم بشأن مستوطنين في الضفة، معربة عن أملها في أن يتم التوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار ولو كان مؤقتا.

وكانت وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين جينيز قالت، اليوم الثلاثاء، إن كل 10 دقائق يموت طفل في غزة، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع.

وأكدت جينيز موقف بلادها الرافض لشن عملية عسكرية على رفح جنوبي قطاع غزة

وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب إسرائيل عقوبات على إسرائيل المستوطنين

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